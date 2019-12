Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de pensionare pentru Liviu Mihail Tudose, procuror general adjunct la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești și pentru Danuț Volintiru, șef de secție din cadrul DNA.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern,…

- Daca incalca obligatiile stabilite prin masurile preventive, cei doi risca arestul preventiv sau la domiciliu V. Stoica Renumitul “cuplu” de foști procurori ai Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești – format din Mircea Negulescu “Portocala” și ex-șeful “unitații de elita…

- Judecatorii și procurorii de la Curtea de Apel Ploiești au votat pentru menținerea Secției de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție și se alatura altor parchete din țara care susțin funcționarea instituției.Citește și: La cateva zile dupa alegeri, Klaus Iohannis l-a decorat pe șeful SRI…

- Judecatorii si procurorii de la Curtea de Apel Ploiesti au votat impotriva desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, alaturandu-se, astfel, celorlalte Parchete din tara care au ales sa sustina functionarea SIIJ. Curtea de Apel Ploiesti reprezinta un caz special in contextul…

- Curtea de Apel Ploiești a admis, miercuri, apelul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. Magistrații au dispus, prin hotararea de ieri, care este definitiva, rejudecarea la prima instanta sau la instanta competenta. In toamna anului trecut, Tribunalul Prahova a decis achitarea inculpaților.

- Parchetul General – Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a dat publicitații, oficial, noile masuri care au fost luate impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, mai cunoscut drept “Portocala”. Prin intermediul a doua comunicate de presa, Ministerul Public prezinta astazi cauzele…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus sesizarea Curtii Constitutionale in dosarul in care procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisa in judecata de DNA, cu o exceptie privind OUG 7/2019 care se refera la atributiile Sectiei speciale de anchetare a magistratilor. "Admite cererea formulata…

- Judecatorii ICCJ au admis exceptiile invocate de DNA si de avocatul fostului ofiter DNA Dan Emil Manolachi si au decis ca procesul de contopire a pedepselor acestuia sa se rejudece, astfel anuland decizia prin care lui Manolachi i-a fost adaugat un an de spor la pedeapsa."Admite contestatiile…