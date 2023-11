Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, cunoscut in Romania ca “turistul numarul 1 al țarii” datorita frecvenței cu care calatorește in strainatate alaturi de soție pe cheltuiala publica, a plecat astazi intr-un turneu de 10 zile in Africa. Aceasta calatorie, care include vizite de stat in Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal,…

- Pe final de mandat, președintele Klaus Iohannis face un turneu in Africa, primul al unui șef al statului roman din ultimii 20 de ani. Se va intampla saptamana viitoare și exista insa unele semne de intrebare cu privire la miza acestui turneu. Statele vizitate nu sunt nici pe departe printre partenerii…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14 – 23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania si Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. „Vizitele presedintelui Romaniei in Africa reprezinta primul demers politico-diplomatic…

- Președintele Klaus Iohannis pleaca intr-un nou și costisitor turneu extern. Dupa deplasarile prelungite in Asia de Sud-Est și Extremul Orient și America Latina, acum președintele se pregatește de o vizita in Africa (și Est și Vest) in Kenya, Tanzania/ Republica Capului Verde și Senegal. Toate deplasarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, a informat Administratia Prezidentiala.Pe 26 septembrie, Guvernul si a angajat raspunderea pe acest pachet de masuri.Pachetul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum si pentru persoane insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect reglementarea accesului cu prioritate pentru femeile…

- Nici nu s-a intors bine din vizita in Portugalia, ca presedintele Klaus Iohannis mai pleaca un pic. De data aceasta mai aproape. Liderul roman va efectua, miercuri, o vizita in Ungaria la invitatia omologului ungar Katalin Novak. Aceasta este prima vizita oficiala la Budapesta a unui presedinte roman…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi, 24 august, o scrisoare omologului sau Volodomir Zelenski, cu prilejul aniversarii Zilei Independentei Ucrainei, in care a subliniat ca Romania va fi in continuare alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie, pana la victoria impotriva agresiunii, informeaza…