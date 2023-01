Stiri pe aceeasi tema

- Petr Pavel, fost general ceh și șef al Comitetului Militar al NATO și susținator al sprijinului militar pentru Ucraina, a caștigat sambata alegerile prezidențiale din Republica Ceha cu 57,4% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale dupa numararea a 93% din buletinele de vot, urmand sa fie noul președinte…

- Candidatul de dreapta la alegerile prezidențiale din Cehia, Andrej Babis, a primit o scrisoare care conținea insulte și amenințari cu moartea. Poliția din Cehia a anunțat, sambata, ca investigheaza aceste amenințari. Este vorba de o scrisoare anonima. Chiar in ziua acestui anunț al poliției, politicianul…

- In Europa, razboiul din Ucraina complica demersul franco-german pentru o „Europa suverana" si pentru o noua arhitectura de securitate pe continent, previzibil in asociere cu Rusia, in timp ce influenta Americii si Marii Britanii pe flancul de Est al UE si o posibila integrare a Kievului in Vest deranjeaza…

- Sectiile de votare din Cehia s-au deschis vineri la ora locala 14:00 (13:00 GMT) si se vor inchide sambata la aceeasi ora in cadrul alegerilor prezidentiale care vor desemna succesorul lui Milos Zeman, transmit Reuters si DPA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Salut inceperea presedintiei suedeze a Consiliului UE in acest an. Urez succes prim-ministrului si Guvernului Suediei in exercitarea mandatului in aceste vremuri marcare de mari provocari. Romania este angajata sa lucreze indeaproape cu Suedia pentru construirea unei Uniuni Europene mai consolidate,…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica in urma exploziei din centrul Istanbulului, transmițandu-le condoleanțe celor au pierdut rude sau prieteni in acest incident sangeros și subliniind ca țara noastra este alaturi de poporul turc."Suntem profund intristați de veștile ingrozitoare care vin…