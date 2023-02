Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii romani care au fost in Turcia dupa cutremurul din 6 februarie au fost decorați, marți, de Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Protecției Civile. „Catastrofa umanitara provocata de seismul din Turcia ne-a aratat cat de vulnerabili suntem in fața f

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca acestia sa fie preluati la bordul aeronavei care va transporta echipele de salvatori romani catre Turcia. O echipa de sprijin complexa formata din 58 de persoane va fi trimisa in Turcia, a anuntat Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Cetațenii romani au solicitat,…

