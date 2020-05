Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire de lucru vineri, la Palatul Cotroceni, cu guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, premierul Ludovic Orban și ministrul Finațelor, Florin Cițu. La finalul intrevederii, președintele a declarat ca au fost discutate soluții pentru revigorarea economica…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia aniversarii a 140 de ani de la infiintarea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in care face referire la rolul cheie al acestei institutii in asigurarea stabilitatii financiare in contextul crizei actuale. "Imi face o deosebita placere…

- Presedintele Klaus Iohannis are, marti, o intalnire de lucru cu premierul interimar, Ludovic Orban, la care vor participa si ministrii Apararii si Economiei.Citește și: Guvernul INTERZICE romanilor sa-și mai creasca porcii in propria gospodarie/ UPDATE Potrivit unui anunt al Guvernului,…