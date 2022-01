Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT, in care a fost analizata situația tensionata de la granița cu Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Insa, țara noastra, ca membru al NATO, se bucura in prezent de toate garanțiile de securitate și nu este cazul ca […] The post Klaus Iohannis, dupa CSAT: Ne asiguram ca suntem pregatiți pentru orice scenariu posibil. Suntem gata sa gazduim o prezența aliata crescuta pe teritoriul nostru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…