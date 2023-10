Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, luni, cheia orasului Lisabona intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul municipalitatii. “Ma bucur foarte mult sa ma aflu intr-una dintre cele mai frumoase capitale ale Europei. Un oras binecuvantat de natura, intins pe sapte coline, ca Roma, numitorul latin comun…

- In ultima zi a vizitei din Portugalia, presedintele Klaus Iohannis a primit, luni, cheia orasului Lisabona intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul municipalitatii, context in care a avut o declarație. „Ma bucur foarte mult sa ma aflu intr-una dintre cele mai frumoase capitale ale Europei. Un oras…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni la primirea de catre presedintele municipalitatii Lisabona, Carlos Moedas, la Palatul municipalitatii Lisabona, ca dezvoltarea de succes a Lisabonei ramane „o sursa de reala inspiratie” care este vizibila prin numeroasele proiecte in domeniul digitalizarii,…

- Președintele Romaniei se afla astazi, 9 octombrie, intr-o vizita oficiala in Lisabona, capitala Portugaliei. Iohannis a punctat ca dezvoltarea orașului Lisabona ramane „o sursa de reala inspirație”.

- "In ceea ce priveste Europa, trebuie sa sprijinim, asa cum am facut-o dintotdeauna, dorinta Romaniei de a intra in spatiul Schengen, in acelasi fel in care, la nivel mondial, sprijinim si intrarea in OCDE", a spus Marcelo Rebelo de Sousa, la Palatul Belem, in cadrul declaratiilor comune sustinute cu…

- Am discutat cu experții de la Jooble despre telecommuting și despre cele 5 oportunitați pe care acesta le ofera pentru creșterea profesionala Intr-o lume in care tehnologia joaca un rol central in modul in care lucram și comunicam, telecommuting-ul a devenit un concept indispensabil pentru profesioniștii…

- 13 raniti in Portugalia, intr-o coliziune intre doua tramvaie la Lisabona. In total 13 persoane – inclusiv turisti straini si mai multi copii – au fost ranite usor intr-o coliziune intre doua tramvaie. Incidentul s-a petrecut pe un bulevard important din centrul Lisabonei, anunta salvatori citati de…

- Legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si transporturilor pe care am inițiat-o alaturi de Virgil Popescu, fostul Ministru al Energiei și de colegii din Comisia pentru Industrii și Servicii din PNL, PSD și UDMR a fost promulgata…