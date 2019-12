Klaus Iohannis: "Cu certitudine nu vor exista tăieri de salarii" Intrebat exact despre pensii și salarii, ce se va intampla cu ele, daca vor fi inghețari, taieri, președintele a dat urmatorul raspuns: "Cu certitudine nu vor exista taieri de salarii, nici nu intra in discuție așa ceva". Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri seara, despre ”masuri de a corecta diferitele inechitati care au fost generate de-a lungul timpului in domeniul pensiilor speciale”. Oficialul guvernamental anunța, astfel, ca vom avea o noua lege a pensiilor. Cum explica un deputat PNL traiul lui Orban cu 3000 de lei pe luna: "Sotia premierului e vegetariana de 20 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

