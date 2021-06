Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind numirea lui Bogdan-Marius Chiritoiu ca membru al Plenului Consiliului Concurentei, in functia de presedinte, pentru un mandat de 5 ani, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, azi, decretul privind numirea Ioanei Mihaila in functia de ministru al Sanatatii. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc astazi, ora 18:15, la Palatul Cotroceni, a informat Administrația Prezidențiala. Medicul Ioana Mihaila (fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru numirea Ioanei Mihaila in functia de ministru al Sanatatii, a transmis Administratia Prezidentiala. Ceremonia de investitura are loc la ora 18.15, la Palatul Cotroceni.

- Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a Ioanei Mihaila, ministrul Sanatații. Medicul Ioana Mihaila este propunerea USR PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații. Decizia a fost luata in ședința din aceasta dimineața a conducerii Alianței, dupa ce…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri, decretul de desemnare a premierului Florin Citu, ca ministru al Sanatații, interimar, anunța Administrația Prezidențiala. „Dimineața am trimis președintelui decretul de numire interimara la Ministerul Sanatații a domnului Barna. Avand in vedere refuzul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de desemnare a premierului Florin Citu, ca ministru interimar al Sanatații anunța Administrația Prezidențiala. Decizia lui Iohannis vine dupa ce vicepremierul Dan Barna, propunerea facuta de Florin Cițu ca ministru interimar…

- Cererea de revocare a lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii a ajuns la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anuntand ca interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul…