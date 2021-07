Klaus Iohannis a pus piciorul în prag! Este obligatoriu ca românii să se vaccineze? Da sau nu? Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre un subiect ce a capatat amploare, in ultimele zile: posibilitatea ca vaccinarea sa devina obligatorie in Romania. Seful statului a facut lumina in acest caz. El a zis ca imunizarea este voluntara in Romania și ca acest lucru nu se va schimba. Iohannis a facut un nou apel catre […] The post Klaus Iohannis a pus piciorul in prag! Este obligatoriu ca romanii sa se vaccineze? Da sau nu? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii in fiecare an, pana acum, sarbatoreau 11 sarbatori legale. Incepand de anul viitor la cele 11 se mai adauga inca una, pe 10 mai, de altfel cea mai importanta, daca e sa ne luam dupa insemnatatea ei. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul care instaureaza aceasta noua sarbatoare legala.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat pe ambasadorul Republicii Italiene in Romania, Marco Giungi, cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Comandor. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a conferit ambasadorului italian aceasta distinctie in semn de "inalta apreciere pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu ar ajuta Romania o aprobare rapida a Planului National de Redresare si Rezilienta de catre Comisia Europeana, „fara a merge in profunzime”. Seful statului a adaugat ca este bine sa avem discutii si clarificari cu CE de la bun inceput, deoarece ulterior proiectele…

- Iohannis avertizeaza despre valul 4 de Covid: ”Fiecare roman sa se vaccineze, daca nu vrea sa ajunga la spital” Președintele Klaus Iohannis, a avertizat, joi, ca Romania s-ar putea confrunta in aceasta toamna cu un așa-zis val 4 al pandemiei de Covid-19. Șeful statului a atras atenția ca interesul…

- Scaderea numarului zilnic de noi infectari si reducerea deceselor arata ca, in Romania, campania de vaccinare este una de succes, a declarat, ieri, premierul Florin Citu. Datele il cam contrazic, deoarece 35% din populatia de peste 50 de ani a fost imunizata, iar acoperirea vaccinala in Romania la 22,64%…

- Președintele Klaus Iohannis va participa miercuri, de la ora 12:00, la campania „Let’s Do It, Romania!”. „Am venit astazi ca sa adunam gunoaie aruncate de concetațeni de-ai noștri care nu au ințeles inca ca natura nu este groapa de gunoi. Pe drumul incoace probabil ați observat, gunoaie, moloz. Cred…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 27 mai, dupa ce a vizitat Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Bagdasar-Arseni din București, ca in anii care urmeaza „vom vedea din ce in ce mai multe, nu doar Unitați, ci intregi spitale moderne”, precum UPU de la „Bagdasar Arseni”, care va fi deschisa…

- Romanii se incadreaza in media globala (67%) in ce priveste intentia de a se vaccina, daca de acest lucru depinde desfasurarea activitatii lor profesionale, arata prima editie din acest an a studiului Randstad Workmonitor, desfasurat in 34 de tari, printre care si Romania.