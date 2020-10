Stiri pe aceeasi tema

- Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor climatice. Totodata, liderii europeni vor aborda si teme cu privire la relatiile externe ale Uniunii Europene, informeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, la ora 18,00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala, in aceasta dupa-amiaza. Conferința are loc in ziua in care Romania a depașit pentru prima oara pragul de 2.000 de cazuri noi de COVID-19.In ultimele 24…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți dimineața, ce suma a reușit sa obțina Romania, in urma negocierilor dintre liderii europeni stranși la Bruxelles. Timp de patru zile, reprezentanții membrilor Uniunii Europene au dezbatut bugetul pentru relansare economica.

- Președintele Klaus Iohannis va susține declarații de presa, la ora 7.15, dupa Consiliul European de la Bruxelles, acolo unde s-a negociat imparțirea fondului de 750 de miliarde de euro.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 92: Danuța este singurul om care v-a aparat, domnule…

- „Cand pui economia pe ultimul loc nu obtii decat somaj! Cu iluziile vandute de Guvernul PNL, romanii nu-si pot plati facturile! Iohannis abia incepe sa negocieze la Bruxelles banii europeni pentru relansarea economica, bani pe care liberalii deja i-au impartit din vorbe romanilor. Asa sprijina guvernarea…