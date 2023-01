Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis este optimist, dar aderarea ramane in aer. Presedintele a afirmat, joi, ca in reuniunea Consiliului European au existat discutii despre Schengen, declarandu-se optimist ca in 2023 va fi incheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru Romania si Bulgaria. Nu s-a stabilit insa niciun calendar.…

- O aderare a Romaniei la spatiul Schengen, de libera circulatie, este posibila anul viitor, considera presedintele Klaus Iohannis. Prezent la Bruxelles, unde maine incepe reuniunea sefilor de state si de guverne din Uniunea Europeana, presedintele a mai spus ca nu sustine o decuplare a tarii noastre…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri chemarea in țara pentru consultari a ambasadorului Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, ca urmare a deciziei Austriei de a vota negativ decizia privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, se arata intr-un comunicat remis CaleaEuropeana.ro. MAE informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe respinge ferm ca total inadmisibila pozitia Austriei de a vota negativ Decizia privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne JAI . Austria s a singularizat si autoizolat in cadrul Uniunii Europene."MAE considera ca acest…

- Lipsa consensului de astazi in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Schengen, pe fondul opozitiei Austriei, este profund nedreapta pentru tara noastra si cetatenii romani, afirma presedintele Klaus Iohannis, informeaza AGERPRES . „Romania merita sa primeasca un vot favorabil. O confirma datele solide,…

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, susține ca președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut recent o atitudine favorabila intrarii Romaniei in spațiul Schengen, insa rolul decisiv in formularea unei opinii aparține executivului austriac care are in continuare o „atitudine mai degraba…

- La Guvern se ia in calcul o schimbare de strategie in privința aderarii la spațiul Schengen. Dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus ca s-ar putea amana aderarea, acum Nicolae Ciuca gandește o strategie in acest sens, ne-au precizat surse guvernamentale. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat miercuri, in Letonia, la acuzațiile cancelarului austriac care explica posibila opoziție a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Schengen prin prisma faptului ca 75.000 de migranți ar fi traversat ilegal Romania,