- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a depus, la Troita din Piata Universitatii, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției, in Piața Universitații, la 30 de ani de cand in aceasta zi revoluția a izbucnit si in Capitala.

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, o coroana de flori in Piata Universitatii, in memoria victimelor Revolutiei din decembrie 1989. Dupa ceremonie, el a discutat timp de mai multe minute cu oamenii prezenti in zona.

- Plenul Parlamentului se reuneste, sambata, intr-o sedinta solemna, in care presedintele Klaus Iohannis, reales pentru un nou mandat de cinci ani, depune juramantul. Au fost invitatii fostii sefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, dar si Guvernul, judecatorii CCR, Patriarhul…

- Din cei 12 cavaleri repudiati de Klaus Iohannis, 9 au fost decorati de Ion Iliescu, doi de Emil Constantinescu si unul de Traian Basescu. Fostii mari sportivi Ilie Nastase si Gica Popescu au ramas cu decoratiile, desi au condamnari definitive. Iohannis nu s-a atins nici de distinctiile primite de Jacques…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca exista vointa politica din partea PNL pentru a schimba presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, dar a mentionat ca pentru a se ajunge la acest lucru e nevoie de negocieri cu partenerii.Intrebat daca exista vointa politica, in momentul de fata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, duminica, la Parada Militara care are loc in Bucuresti si la care asista mii de oameni, intre care multi copii. Aproximativ 4.000 de militari, unii dintre ei din strainatate, vor defila cu 200 de mijloace tehnice. De asemenea, vor evolua 50 de aeronave.Seful…

- Klaus Iohannis a fost reconfirmat de romani, intr-un scrutin prezidențial in care Iohannis, practic, nu a avut adversar, PSD continuandu-și caderea. Fața de turul I, Iohannis și-a adaugat inca 3 milioane de voturi, beneficiind și de prezența masiva la vot in strainatate. Aproape 1…

- Romania este o țara majoritar ortodoxa, cu aproape 16,5 milioane de creștini ortodocși, ceea ce reprezinta, in procente, 86% din populație. Conform unui clasament, Romania se afla in top 10 mondial al celor mai religioase țari din lume. Intr-o țara atat de ortodoxa, Romania are președinte un creștin,…