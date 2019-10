Klaus Iohannis a decorat compania Transgaz Presedintele Klaus Iohannis a participat joi la inaugurarea statiei de comprimare gaze naturale Podisor, din judetul Giurgiu, ocazie cu care a conferit o medalie companiei Transgaz SA. "In semn de apreciere pentru importanța pe care o are pentru sistemul energetic național si pentru rolul sau central in asigurarea securitații energetice a țarii noastre, președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Meritul Industrial si Comercial in grad de Comandor Transgaz S.A.", se arata intr-un comunicat al Presedintiei. "Este indiscutabil faptul ca, in domeniul energetic, Romania se bucura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

