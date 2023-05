Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare pentru a cauta soluții la rezolvarea grevei din Educație. Iohannis le-a cerut lui Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu sa prezinte public concluziile negocierilor cu sindicatele și sa ia masuri pentru ca finalul…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu liderii coalitiei, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, a durat o ora. Liderii coalitiei urmeaza sa le prezinte sindicatelor oferta din acordul discutat cu presedintele Klaus Iohannis.Oferta coalitiei pentru sindicatele din educatie cuprinde, potrivit unor surse…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a chemat miercuri pe liderii coalitiei de guvernare la Cotroceni, pentru consultari pe tema grevei din invatamant. Intalnirea este programata la ora 12:00, anunța Administrația Prezidențiala. Kelemen Hunor a transmis ca nu se afla in București, potrivit unor surse politice.…

- Greva generala din educație a intrat joi, 25 mai, in a patra zi. Astazi este așteptata o decizie a sindicaliștilor cu privire la noua oferta facuta de Guvern care consta in acordarea unor carduri valorice cu suma de 2.500 de lei, in doua tranșe. Dupa peste patru ore de discuții, sindicaliștii au spus…

- Premierul Nicolae Ciuca poate demisiona vineri, 26 mai, precum prevede calendarul inițial al rotativei guvernamentale, iar noul guvern poate fi instalat pana marți, 30 mai, in ciuda grevei generale din educație, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis intr-o conferința de presa susținuta la…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, 23 mai, ca, dupa ce presa l-a intrebat daca va merge la Ministerul Dezvoltarii in urma rocadei guvernamentale, s-a gandit și nu o va face.„Inainte sa intru aici, un coleg de la presa m-a intrebat daca ma duc la Ministerul Dezvoltarii. Mi-a ramas undeva acolo,…

- Marcel Ciolacu a propus in coalitie impozitarea progresiva a veniturilor care depasesc salariul presedintelui. Presedintele PSD a propus luni, in coalitie, impozitarea progresiva a veniturilor care depasesc salariul presedintelui, respectiv 25.000 de lei. Masura care ar urma sa se aplice atat la stat,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu are asteptari ca presedintele Klaus Iohannis sa il nominalizeze pentru functia de premier „din inima”, dar este sigur ca o va face din ratiune. Ciolacu a fost intrebat ce se va intampla daca presedintele Klaus Iohannis nu il nominalizeaza pentru functia…