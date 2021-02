Stiri pe aceeasi tema

- n nou raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare in Europa (OECD) scoate la iveala faptul ca salariile persoanelor cu studii superioare care lucreaza in invațamant și asistența medicala sunt mult inferioare altor profesii ce presupun studii universitare, cu toate ca angajații din ambele domenii…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul de Caras-Severin sustine ca Guvernarea Dreptei a ținut Romania in fruntea topului european al scumpirilor și in 2020! Mocioalca spune ca Guvernarea Dreptei saracește populația, inghețand veniturile chiar in momentul in care prețurile cresc: „Datele oficiale arata ca luna trecuta…

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse și servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite și efectueaza plați, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie…

- Ciugud a primit premiul Best Smart Village Project pentru proiectele smart de dezvoltare a unei comunitați creativ inteligente Comuna Ciugud a fost premiata, duminica seara, la Gala Smart City Industry Awards, pentru proiectele ce au ca scop crearea primei comunitați creativ inteligente din mediul rural…

- Pe final de campanie electorala, Ludovic Orban a facut, joi, apel la români sa iasa duminica la vot și sa acorde încrederea PNL, precizând ca „neatenția” din urma cu patru ani, când prezența a fost redusa, a adus PSD la putere, social-democrații fiind la un pas de…

- A patra ediție a Bucharest Gaming Week, cel mai mare eveniment dedicat industriei de gaming de la noi din țara, a inceput exclusiv online pe www.bucharestgamingweek.ro iar accesul este gratuit. Timp de o saptamana, pasionații de gaming din Romania vor putea participa la cele mai interesante discuții…

- AGRIVI, compania globala din domeniul agritech, prezenta și pe piața din Romania, a obținut 4 milioane de euro investiție de seria A, de la fonduri internaționale precum South Central Ventures, Fondul European de Investiții și Banca Croata pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Fil Rouge Capital și AgriTech…

- Un cutremur cu magnitudine 3,1 s-a produs marți in judetul Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Sesimul a avut loc la ora 11:42:33, potrivit datelor INFP și s-a produs la o adancime de 136 kilometri, scrie digi24.ro.