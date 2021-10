Kingston Digital lansează SSD-ul KC3000 PCIe 4.0 NVMe Kingston anunța SSD-ul KC3000 in format format M.2 pentru desktop-uri și laptop-uri. KC3000 utilizeaza o interfața PCIe 4.0 NVMe, memorii 3D TLC NAND și un controller Gen 4×4 NVMe pentru utilizatorii care sunt in permanenta cautare de viteza. Folosind tehnologia Gen4, KC3000 ofera viteze de transfer de pana la 7000MB/s atat la scriere cat și […] The post Kingston Digital lanseaza SSD-ul KC3000 PCIe 4.0 NVMe appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

- Kingston a anunțat SSD-ul KC3000, noua generație cu standard PCIe 4.0 NVMe in format M.2 pentru desktop-uri și laptop-uri. KC3000 utilizeaza memorii 3D TLC NAND și un controller Gen 4×4 NVMe. Folosind tehnologia Gen4, KC3000 ofera viteze de transfer de pana la 7000MB/s atat la scriere cat și la citire…

