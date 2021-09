Stiri pe aceeasi tema

- Finlandezul Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) a anuntat, miercuri, ca acest sezon este ultimul pentru el in Formula 1, conform news.ro “Asta este. Acesta va fi ultimul meu sezon in Formula 1. Este o decizie pe care am luat-o iarna trecuta. Nu a fost o decizie usoara, dar dupa acest sezon…

- Ilinca Vandici e una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de la noi. Dincolo de cariera, vedeta și-a intemeiat o familie alaturi de Andrei Neacșu. Au impreuna și un copil, pe fiul Zian. Ilinca Vandici s-a casatorit in iunie 2016 cu Andrei Neacșu. Ea apare aproape zilnic in lumina reflectoarelor,…

- Viata la stana pare liniștita. Ești in mijlocul naturii, inconjurat de animale, verdeața, padure, mancare sanatoasa, insa nu este chiar așa. Nu sunt condiții de lux, dormi cu grija, printre fel de fel de lucruri, fum de la foc, funingine și alte cele pe care doar un cioban sau un iubitor de munte le-ar…

- Cristina Cioran, in varsta de 43 de ani, a nascut prematur duminica seara, 18 iulie. Fetița vedetei a venit pe lume cu doua luni mai devreme, Cristina fiind insarcinata in 29 de saptamani. La scurt timp dupa naștere, actrița a postat un mesaj emoționant pe Instagram. In mesaj, Cristina implora pe toata…

- Pilotul german Mick Schumacher, de la echipa americana Haas, nu exclude o posibila mutare la Alfa Romeo in sezonul 2022 al Formulei 1, transmite DPA. ''Capul meu este aici si in prezent, voi astepta si vom vedea ce va fi'', a declarat fiul legendarului Michael Schumacher,…

- Pilotul german Mick Schumacher, de la echipa americana Haas, nu exclude o posibila mutare la Alfa Romeo in sezonul 2022 al Formulei 1, transmite DPA, citat de agerpres. ''Capul meu este aici si in prezent, voi astepta si vom vedea ce va fi'', a declarat fiul legendarului Michael Schumacher, septuplu…

- Alfa Romeo este un constructor cu tradiție in industria auto. In 24 iunie, italienii au implinit 111 ani de activitate, moment marcat de livrarea primelor exemplare a modelelor Giulia GTA și GTAm. Ambele sunt bazate pe Giulia Quadrifoglio și au debutat oficial pe piața europeana in luna mai. La dezvoltarea…

- Romantic, sincer și vulnerabil – Vlad Gherman a cucerit inimile multor tinere de-a lungul carierei sale, prin personalitatea lui irezistibila. A devenit cunoscut acum aproape un deceniu, cu rolul sau din „Pariu cu Viața”. De atunci, pașii l-au purtat pe culmile succesului, iar astazi joaca in indragitul…