- Rona Hartner și inca soțul ei, Herve Camilleri, urmeaza sa semneze actele de divorț. In scurt timp, vedeta va deveni o femeie singura și suține ca este pregatita sa faca acest pas. In acest sens, artista a vorbit pentru ultima data la Antena Stars din poziția de femeie maritata. Iata ce a declarat Rona…

- Bill si Melinda Gates au pus capat in mod oficial casniciei lor de 27 de ani, dupa ce un judecator din comitatul american King a aprobat luni divortul fostului cuplu, potrivit unor documente judiciare consultate de jurnalistii revistei americane People. Conform documentelor asociate acestui divort,…

- Pentru prima data dupa 13 ani, Briteny Spears a avut parte de prima victorie in instanța. Deși are varsta de 39 de ani, vedeta se afla inca sub tutela tatalui sau, ceea ce a inceput sa ii displaca profund. Starul s-a luptat mult in instanța pentru ca Jamie Spears, tatal ei, sa nu mai dețina controlul…

- Britney Spears a primit permisiunea de a-si alege propriul avocat pentru prima data in 13 ani, o schimbare importanta in procesul pentru tutela ce ii controleaza viata si careia artista vrea sa-i puna capat. Britney va fi reprezentata de Mathew Rosengart, un avocat care a pledat cazurile unor celebritati…

- Kim Kardashian (40 de ani) a dezvaluit recent ca are o problema de sanatate cu care se confrunta de mult timp. Vedeta are psoriazis și a explicat intr-o postare pe rețelele de socializare cum a invațat sa traiasca zi de zi cu aceasta afecțiune. Kim Kardashian iși ascunde urmele afecțiunii aplicand pe…

- Ți-ai scapat telefonul mobil in apa sau ai turnat din greșeala lichid peste el? Exista speranța sa-l poți salva daca pui in aplicare sfaturile urmatoare! Așadar, iata 5 trucuri pe care le poți folosi pentru a salva un telefon scapat in apa sau udat. Motivele pentru care un telefon mobil se poate uda…