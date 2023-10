Stiri pe aceeasi tema

- Asa ceva… a vazut doar Parisul! Kendall Jenner (27 de ani) a defilat pe podium, la prezentarea de moda a brandului Schiaparelli, intr-o rochie facuta din unghii rosii, noteaza click.ro. Tinuta inedita, care a facut furori la Saptamana Modei de la Paris, face parte din noua colectie de primavara-vara…

- Kim Kardashian a fost luata in vizor de fani. Ultima sa apariție i-a facut pe toți sa o acuze ca ar copia-o pe iubita fostului ei soț, Kanye West. Vedeta a facut o schimbare totala de look și a ajuns sa arate exact ca Bianca Censori, cea care i-a cucerit inima celebrului rapper. Kim Kardashian, […]…

- Jojo și Paul Ipate s-au cununat religios. Ce rochie a purtat actrița! Jojo și Paul Ipate s-au cununat religios la inceputul acestei saptamani. Nunta a avut loc la doua saptamani dupa ce aceștia s-au cununat civil la Puglia, in Italia. Actrița a vrut sa impartașeasca bucuria cu fanii sai din mediul online.…

- Intamplare neașteptata pentru Ramona Gabor! Vedeta le-a povestit urmaritorilor de pe Instagram ca a avut parte de o surpriza, dupa ce a purtat colierul cu perle al mamei ei care s-a stins din viața in 2013. Ramona Gabor a povestit ca nu crede in coincidențe, iar toate se intampla cu un motiv.

- Catalina Grama, cunoscuta de fani ca Jojo, s-a casatorit civil, in weekend, cu Paul Ipate, actorul cu care o relație de mai bine de 9 ani. Actrița a explicat de ce a ales ca evenimentul sa aiba loc in Italia.Catalina Grama - Jojo și Paul Ipate s-au casatorit civil in Martina Franca, in Italia, in weekend.…