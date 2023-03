Coreea de Nord sustine ca aproximativ 800.000 dintre cetatenii sai s-au oferit voluntar sa se inroleze sau sa se reinscrie in armata pentru a lupta impotriva Statelor Unite, scrie sambata publicatia oficiala din aceasta tara, citata de agenția de presa Reuters. Vineri, aproximativ 800.000 de studenti si muncitori din intreaga tara si-au exprimat dorinta de […] The post Kim Jong Un susține ca 800.000 de nord coreeni sunt pregatiți sa se lupte cu SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .