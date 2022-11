Stiri pe aceeasi tema

- LEGATURI PERICULOASE… Adrian Porumboiu s-a dezlanțuit la Realitatea TV, in emisiunea Ancai Alexandrescu- Culisele Statului Paralel și a spus cu subiect și predicat ca firmele sale au fost distruse fiindca nu a fost de acord sa dea șpaga unor inalți demnitari ai statului roman. Acesta a mai aratat in…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca Phenianul va raspunde cu arme nucleare la noi amenintari din partea SUA si a altor forte ostile, conform informatiilor difuzate sambata de presa de stat, transmite dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- LA FINAL… A fost nevoie de 13 ani, contestații și procese in instanța pentru ca, la Dimitrie Cantemir sa se produca și minunea. Un proiect finanțat pe Programul Național de Dezvoltare Locala 1 (PNDL) a ajuns la final și edilul Mihai Acsinte reușește sa taie panglica pentru 9,85 km de asfalt. Lucrarea,…

- Un atac nuclear al Coreei de Nord ar insemna ”sfarsitul regimului” lui Kim Jong Un, ameninta Pentagonul in noua sa strategie nucleara, publicata joi, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- De azi, heliportul de la Spitalul Județean a devenit funcțional. Obiectivul face parte dintr-o investiție de 3,6 milioane de euro, bani de la UE și de la bugetul CJ, prin care a fost modernizata și secția de Primiri Urgențe. Joi, 27 octombrie, a fost dat in folosința heliportul de la Spitalul Județean…

- Obiectivul, amplasat in parcul Orizont de pe dealul Osoiu din Moinești, promoveaza o metoda excelenta de antrenament, coordonare motorie și imbunatațire a echilibrului pentru iubitorii de biciclete, trotinete, scutere, skateboarduri, longboarduri și role. Realizarea acestui obiectiv a fost posibila…

- O poarta de intrare in oraș, pasajul CFR va deveni un loc sigur pentru cei care il tranziteaza și un spațiu cu multiple funcționalitați. Arhitectul Alexandru Șerban Balan a fost premiat pentru proiectul propus in vederea reabilitarii și modernizarii pasajului CFR. Obiectivul a trecut in aceasta vara…

- In urma cu mai bine de doi ani, a fost lansat și la Bacau Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali (C.O.A.L.). Astazi, C.O.A.L. Bacau are in componența sa antreprenori locali care asigura peste 1.000 de locuri de munca. Onoarea de a fi ales președinte al acestui organism, dupa ce am deținut aceasta funcție…