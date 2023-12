Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat startul uriasei reuniuni anuale de sfarsit de an a Partidului Muncitorilor la putere, a informat miercuri agentia oficiala de presa KCNA, citata de AFP, scrie Agerpres.Aceasta reuniune a devenit o tribuna privilegiata pentru liderul care, la inchiderea acesteia…

- Coreea de Nord nu va ezita sa riposteze cu arme atomice daca va fi chiar si numai "provocata" cu arme nucleare, a declarat liderul sau Kim Jong Un, potrivit unor comentarii relatate joi de presa de stat.Potrivit AFP, Washingtonul, Seulul si Tokyo au reactionat imediat intr-o declaratie comuna, indemnand…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat personal un „test de lansare” a celei mai puternice rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu combustibil solid din tara, Hwasongpho-18, a anuntat marti presa oficiala. Coreea de Sud, Statele Unite si Japonia au activat un sistem de partajare in timp…

- Maduro, la un pas sa inceapa un razboi: armata din Guyana e in stare de alerta maximaPreședintele venezuelean Nicolas Maduro a marit miza in legatura cu disputa teritoriala ce vizeaza regiunea Essequibo, bogata in resurse petroliere, controlata de țara vecina Guyana de peste un secol, relateaza Rador…

- Iranul și Rusia pot incheia un acord de vanzare de drone și rachete in urma expirarii restricțiilor ONU impotriva exporturilor iraniene de rachete și tehnologii legate de rachete, la 18 octombrie 2023.

- Joi seara, dupa vizita efectuata in Israel, Joe Biden s-a adresat națiunii in cadrul unui context memorabil. Liderul american a trimis acest mesaj important din Biroul Oval al Casei Albe, marcand astfel a doua ieșire publica din acest loc. Cu acest prilej, șeful SUA a anunțat ce decizie a luat in cadrul…

- Imaginile recente din satelit arata o creștere "dramatica și fara precedent" a traficului feroviar la frontiera dintre Coreea de Nord și Rusia, semnaland un posibil transfer de arme de la Phenian la Moscova, informeaza AP. Imaginile din 5 octombrie arata aproximativ 73 de vagoane la stația Tumangang,…