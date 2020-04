Kim Jong-un s-ar putea ascunde de teama coronavirusului - ministru sud-coreean Teama de a nu contracta noul coronavirus s-ar putea sa îl fi determinat pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sa nu participe la ceremoniile de stat prilejuite de o sarbatoare importanta la mijlocul lunii aprilie, a afirmat un ministru sud-coreean marți, pe masura ce speculațiile privind locația și sanatatea dictatorului continua, relateaza Reuters.



Sub Kim Jong-un, Coreea de Nord și-a extins arsenalul de arme nucleare și rachete balistice de raza lunga iar fara un succesor aparent orice schimbare în conducerea țarii comuniste ridica îngrijorari cu privire la o posibila… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

