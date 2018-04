Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, va discuta ”cu inima deschisa” cu presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, despre imbunatatirea relatiilor intercoreene, a relatat, vineri, agentia nord-coreeana KCNA, citata de site-ul Yonhap.

- Coreea de Sud a oprit difuzarea mesajelor de propaganda in zona granitei cu Coreea de Nord pentru prima data in doi ani, in ceea ce este vazut ca un gest de bunavointa inaintea summit-ului dintre cele doua tari care va urma peste cateva zile, scrie The Guardian. Ministerul Apararii din Coreea de Sud…

- Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord, a anuntat, sambata, ca tara sa nu va mai efectua teste nucleare sau balistice si va inchide un centru nuclear din nordul tarii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Surprizele legate de Coreea de Nord se țin lanț. La scurt timp dupa ce s-a aflat de vizita lui Mike Pompeo la Phenian, Kim face marele anunț. Coreea de Nord și-a exprimat dorința pentru o „denuclearizare totala” a Peninsulei Coreea și nu impune condiții cum ar fi retragerea…

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News. Kim Yong-nam urmeaza…

- Un conducator important din Coreea de Nord simte furia lui Kim Jong-un. Dupa o inspecție a oficialilor Phenianului raspunzatori cu conduita funcționarilor, șeful Biroului Politic General (GPB) trebuie sa ”dispara” din viața publica, așa cum mulți alții au facut-o inaintea lui.

- Președintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, se va deplasa, vineri, la Pyeonghang, in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Potrivit BBC , anunțul de confirmare a prezenței lui Kim Yong-nam a fost facut…