Liderul regimului de la Phenian si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, s-au intalnit zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei.

Kim Jong-un a facut un gest simbolic prin traversarea liniei de demarcatie dintre cele doua state, devenind primul lider nord-coreean care intra pe teritoriul Coreei de Sud.

Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, s-a intalnit, vineri, cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in in zona demilitarizata ce desparte cele doua Corei, in cadrul unui summit istoric menit sa aduca pacea in Peninsula Coreea.

Dupa ce Moon Jae-in…