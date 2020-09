Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca a ajuns la un acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, privind refinantarea unui credit de un miliard de dolari, informeaza agentia RIA, preluata de Reuters.Liderul de la Minsk a precizat ca problema urma sa fie discutata in…

- Media nord-coreene au difuzat miercuri imagini cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, prezidand o reuniune consacrata coronavirusului si amenintarii unui taifun, in contextul in care zilele trecute au aparut diverse speculatii in strainatate alimentate din nou de starea sa de sanatate, potrivit AFP.Serviciile…

- „In prezent, Kim Yo-jong (...) conduce afacerile generale ale statului pe baza de delegare. Kim Jong-un isi pastreaza inca autoritatea absoluta, dar o parte din ea a fost predata putin cate putin. Yo-jong este liderul numarul 2 de-facto, dar (Kim Jong-un) nu si-a ales un succesor", a indicat NIS…

- Crucea Rosie pregateste peste 43.000 de voluntari in Coreea de Nord, inclusiv in orasul blocat de masuri de izolare Kaesong, in confruntarea cu noul coronavirus si pentru a oferi asistenta in urma inundatiilor, a anuntat luni un oficial al organizatiei umanitare, citat de Reuters.Liderul nord-coreean…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sustinut ca nu va mai fi razboi intrucat armele nucleare ale tarii sale ii garanteaza acesteia siguranta si viitorul, in pofida neincetatelor amenintari militare si presiuni din exterior, informeaza marti presa de stat nord-coreeana, citata de Reuters preluat de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a destituit pe oficialii implicati in construirea unui spital dupa ce au facut presiuni asupra publicului sa contribuie la acest efort, au relatat luni media locale, preluate de Reuters si AFP. Este a doua oara in iulie cand responsabilii santierului sunt vizati…

