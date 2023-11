Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a examinat imagini luate de primul satelit nord-coreean unor "regiuni-tinta", intre care baza militara americana de la Pearl Harbor din Hawaii si diferite locuri din Coreea de Sud, a anuntat sambata agentia de stat KCNA, potrivit AFP.Phenianul a declarat ca a…

- In timp ce Israelul continua sa loveasca Fașia Gaza cu rachete, imaginile din satelit au dezvaluit amploarea pagubelor. Aprovizionarea cu alimente și apa se diminueaza in Gaza, in urma blocadei impuse de Israel ca represalii la atacul Hamas din weekend. Ultima sa centrala electrica a ramas fara combustibil,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat duminica (17 septembrie) o expoziție militara in orașul rusesc Vladivostok, se arata intr-o inregistrare video postata de guvernatorul regiunii ruse Primorsky, Oleg Kozhemyako, pe canalul sau Telegram. In videoclip, Kim este vazut plimbandu-se in jurul expoziției,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele rus Vladimir Putin au avut miercuri, 13 septembrie, un summit in cadrul caruia au discutat despre chestiuni militare, razboiul din Ucraina si un posibil ajutor din partea Moscovei pentru programul secret de sateliti al Phenianului, relateaza agențiile…

- Discutiile dintre presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au incheiat miercuri, dupa mai bine de o ora, potrivit televiziunii de stat Rossia-1, transmite News.ro . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor ca nu exista planuri ca presedintele…

- Atacul cu drone de marți noapte asupra bazei aeriene de la Pskov, in vestul Rusiei, și-a atins ținta. Imagini din satelit confirma ca o parte din avioanele militare staționate la Pskov au fost lovite și scoase din uz, scrie digi24.ro.

