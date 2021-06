Stiri pe aceeasi tema

- Despre Kim Jong-un s-au lansat multe speculații cu privire la sanatatea sa, iar noile fotografii cu el sugereaza ca a slabit. Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare sa fi slabit dupa ani de creștere destul de substanțiala in greutate, potrivit observatorilor din Coreea de Nord și unei analize NK News a…

- Liderul de la Phenian pare mult mai slab, in ultima sa apariție publica dupa o luna, iar observatorii sud-coreeni se intreaba daca acesta este bolnav sau a decis in mod conștient sa piarda din greutate, in condițiile in care restul cetațenilor din țara se confrunta in prezent cu o grava criza alimentara,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a interzis recent coafurile „non-socialiste” si blugii mulati, de teama ca moda va starni dorinte capitaliste in randul tinerilor, relateaza Fox News. Intre coafurile interzise in statul totalitar se numara chica, parul vopsit ori tepos, iar doar 15 tunsori „corespunzatoare”…

- Pandemia de coronavirus a aparut in luna decembrie 2019 și, de atunci și pana in prezent, a omorat milioane de oameni. Conform unui bilanț stabilit de AFP, de atunci și pana in prezent, au murit din cauza virusului ucigaș 3.445.582 de milioane de oameni. Cele mai multe decese au fost raportate in SUA…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a introdus noi reguli pentru cetațenii sai, interzicând blugii strâmți și tunsorile chica (mullet) pentru a-i feri de „decadența” occidentala, relateaza Yahoo News.Un editorial publicat în Rondong Sinmun, ziarul oficial al Partidului…

- Aerul din exterior care ar trebui sa asigure ventilarea in sistemul de metrou consta in gaze de esapament si praf, deoarece caile de aerisire sunt construite la nivelul strazii, a declarat, marti, presedintele "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Radoi, intr-o conferinta de presa.…

- Bo, cainele lui Barack Obama, a murit, a anunțat fostul președinte american. Mesajul lui, postat pe rețelele sociale, a atras un val de compasiune din partea internauților. „Familia noastra a pierdut astazi un prieten adevarat și un tovaraș loial. Pentru mai mult de zece ani, Bo a fost o prezența blanda…

- Aproape unul din trei elevi de gimnaziu si de liceu din Coreea de Sud a avut ganduri de suicid in cursul anului trecut din cauza presiunii scolare, releva un sondaj facut public luni si preluat de agentia Yonhap. Intr-un sondaj la care au raspuns 5.669 de elevi din invatamantul gimnazial si liceal,…