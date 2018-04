Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a exprimat ''tristetea amara'' dupa moartea a zeci de turisti chinezi in Coreea de Nord, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod, relateaza AFP. 32 de turisti chinezi si patru angajati nord-coreeni au murit in tragedia care s-a produs…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si-a exprimat regretul si parerea de rau dupa accidentul ingrozitor de ieri in care si-au pierdut viata 32 de turisti chinezi si patru nord-coreeni. Accidentul a avut loc duminica noaptea in provincia North Hwanghae, cand un autocar plin cu turisti a plonjat intr-o…

- Un accident de autobuz in care au fost implicati turisti chinezi s-a soldat cu un numar ridicat de decese, conform guvernului si presei de stat din China. Liderul nord-coreean s-a deplasat la spitalul unde sunt internati ranitii si si-a exprimat "tristetea adanca". Liderul nord-coreean…

- Liderul nord-coreean și-a exprimat "durerea profunda" in urma unui accident grav care a ucis 32 de chinezi și patru nord-coreeni, relateaza BBC . Kim Jong-un a vizitat persoanele internate in spital și s-a interesat de tratamente.

- Un autocar cu turisti chinezi a fost implicat într-un grav accident rutier în Coreea de Nord, în urma caruia s-au înregistrat mai multe victime, potrivit presei si autoritatilor din China, fara sa ofere mai multe detalii, relateaza agentia de stiri Reuters. Într-un…

- Turisti chinezi au fost implicati intr-un accident grav de transport in Coreea de Nord si exista un mare numar de victime, a precizat luni ministerul de Externe de la Beijing, citat de Reuters. Potrivit a...

- Un autocar cu turisti chinezi a fost implicat intr-un grav accident rutier in Coreea de Nord, in urma caruia s-au inregistrat mai multe victime, potrivit presei si autoritatilor din China, fara sa ofere mai multe detalii, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Un autocar in care se aflau aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina scapata de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O femeie in varsta de 46 de ani a murit.