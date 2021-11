Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-a infometat , ii lasa fara haine. Kim Jong-un a interzis nord coreenilor purtarea hainelor de piele, pentru a nu arata exact ca el. Purtata pentru prima data de Kim in 2019, haina a devenit foarte populara in randul elitei nord-coreene. A fost inca o metoda prin care unii, cei care iși permiteau…

- Kim Jong-un, liderul nord-coreean a interzis paltoanele din piele sau imitație de piele, dupa ce modele din materiale sintetice au inceput sa apara prin piețe, o piesa de vestimentație foarte apreciata de dictator.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a atacat partenerii din viitoarea guvernare. Ciolacu a declarat, in Parlament, ca masurile luate de PNL au prabușit nivelul de trai din Romania și a promis ca PSD va veni cu masuri pentru a crește nivelul de trai. “Astazi, Romania se afla intr-un punct critic. E unul…

- "Haideți sa ajutam acea sarmana mama cu cinci copii, care sta in inchisoare pentru citeva mii de euro imprumutați". Cu acest indemn a venit președintele PSRM, Igor Dodon, dupa ce șefa statului a refuzat sa o grațieze pe Natalia Ursachi. Liderul socialiștilor a inceput o campanie de colectare a banilor,…

- Coreea de Sud a folosit tehnici avansate de spionaj pentru a stabili cit de mult a slabit Kim Jong-un, scrie The Guardian. Liderul de la Phenian este sanatos și incearca sa-și creasca popularitatea printre cetațeni, intr-o perioada in care Coreea de Nord traverseaza o perioada economica din ce in ce…

- Liderul separatist Vadim Krasnoselski nu va mai avea voie sa treaca prin sala VIP a Aeroportului Internațional Chișinau, dar va fi obligat, la fel ca toți calatorii, sa plece peste hotarele R. Moldova in regim obișnuit. Cetațenii trebuie sa-l vada și sa stea de vorba cu el, a declarat astazi…

- Coreea de Nord a sarbatorit 73 de ani de la intemeierea statului printr-o parada atipica. Mii de oameni au participat la un marș pe timp de noapte, imbracați in costume speciale antichimice și antiradiologice cu maști de oxigen. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a participat la evenimentul național.…