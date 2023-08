Stiri pe aceeasi tema

- Soldați ucraineni au fost observați tragand cu rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o țara „prietena" inainte de a fi livrate Ucrainei, a relatat Financial Times, potrivit The Guardian.Ministerul ucrainean al Apararii a sugerat ca armele au fost capturate de la ruși. „Le…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul crede ca ministrul rus al apararii se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea cu arme, astfel incat sa deblocheze invazia din Ucraina, potrivit The Guardian.In urma sosirii lui Serghei Șoigu intr-o calatorie rara…

- Deși regimul de la Phenian este sponsorizat și supraviețuiește in mare parte datorita sprijinului oferit de China, Coreea de Nord are relații bune de decenii și cu Rusia. In prezent, Șoigu, ministrul apararii de la Moscova se afla in Coreea de Nord, acolo unde s-a angajat sa „intareasca cooperarea”…

- Actualul președinte sud-coreean, Yoon Suk-Yeol a criticat abordarea de pana acum a Ministerului Unificarii din cadrul guvernului țarii, despre care spune ca s-a comportat precum un „minister al Coreei de Nord” și a anunțat ca a numit in fruntea acestuia un adept al politicii mai dure fața de regimul…

- Un submarin american cu propulsie nucleara, USS Michigan, a sosit joi in portul din orasul sud-coreean Busan, la scurt timp dupa ce Coreea de Nord a lansat doua rachete cu raza scurta de actiune in largul coastei sale de est in aceeasi zi, potrivit Reuters si AFP, care citeaza

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inspectat primul satelit spion de recunoastere militara al tarii sale, dand unda verde "viitorului plan de actiune", a anuntat miercuri agentia oficiala de presa KCNA, preluata de France Presse.

- In timp ce Vladimir Putin se pregatea, marți, sa participe la parada de Ziua Victoriei de la Moscova, liderul nord-coreean, Kim Jong-un, unul dintre cei mai mari susținatori ai liderului rus Vladimir Putin il felicita pe acesta de ziua Victoriei pentru „lupta sfanta impotriva practicilor arbitrare ale…

- Astazi, 4 mai 2023, in jurul orei 09:11, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe strada Cernei din municipiul Lugoj, in proximitatea unui liceu școlar, un baiat ar fi leșinat, acesta fiind cazut pe trotuar. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața…