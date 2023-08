Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 15 drone care se indreptau spre Kiev, in noaptea de miercuri pana joi, a declarat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, in timp ce la Herson mai multi civili si pompieri au fost raniti intr-un dublu atac asupra unei biserici, relateaza…

- Intrebata daca Romania este in vreun pericol, dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene de la Dunare, aflate foarte aproape de teritoriul romanesc, șefa MAE , Luminița Odobescu, a precizat ca nu este cazul, in acest moment.„Este foarte important sa subliniez faptul ca nu avem semnale la acest moment…

- Situația escaladeaza la granița noastra cu puțin inainte ca in Romania sa inceapa antrenamentele pentru formarea pilotilor ucraineni pe avioane americane de vanatoare de tip F-16, ce vor dura cel puțin jumatate de an. Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a discutat cu ministrul roman de Externe,…

- Ministerul Apararii Naționale condamna ferm razboiul Rusiei in Ucraina și anunța ca nu sunt, deocamdate, situații directe ce amenința securitatea țarii noastre, a intregului ei teritoriu. Mesajul a fost transmis dupa bombardamentul masiv cu drone asupra porturilor ucrainene Reni (peste Dunare de Galați)…

- Oficialii ucraineni au transmis ca au avut loc nu mai puțin de 29 de ciocniri cu inamicul in ultima zi, pe cinci direcții ale frontului. Totodata, armata ucraineana a anunțat progrese pe frontul de sud unde rușii au fost forțați sa „retraga rezervele ca urmare a atacului unitaților noastre". Kievul…

- Armata rusa a efectuat atacuri cu rachete asupra mai multor regiuni din Ucraina, in noaptea de duminica spre luni, majoritatea atacurilor fiind respinse de apararea antiaeriana ucraineana.Șeful Administrației Militare Regionale Dnipro a scris pe Telegram ca regiunea a fost atacata cu drone Shahed…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca evacuarea oamenilor din zonele inundate in urma distrugerii barajului de la Kakhovka continua, chiar sub tirul artileriei rusesti. "Situatia din partea ocupata a regiunii Herson este cu adevarat catastrofala. Ocupantii i-au abandonat pur si simplu…