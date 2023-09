Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al Kievului a declarat vineri seara ca autorizatia acordata sportivilor rusi de a participa sub drapel neutru la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024 „incurajeaza Rusia” sa continue agresiunea armata asupra Ucrainei, scrie AFP.

- Kievul a declarat vineri seara ca autorizatia acordata sportivilor rusi de a participa sub drapel neutru la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024 "incurajeaza Rusia" sa continue agresiunea armata asupra Ucrainei, scrie AFP."Permiterea participarii rusilor la Jocurile Paralimpice (...) in primul…

- ​Sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Paralimpice de anul viitor de la Paris, dupa ce Comitetul Paralimpic International (IPC) a votat impotriva suspendarii calitatii de membru a Rusiei din cauza razboiului cu Ucraina, transmite DPA.

- Ucraina a inceput sa exporte cereale prin porturile maritime croate, cu scopul de a-si largi rutele de export in conditiile in care porturile sale de la Marea Neagra sunt blocate, a declarat joi, 7 septembrie, un oficial ucrainean de rang inalt citat de Reuters. Principala ruta de export de cereale…

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, relateaza Reuters, conform Agerpres.Este…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…

- Kievul ar putea renunța la amenințarea de boicotare a Jocurilor Olimpice de anul viitor de la Paris daca sportivii din Rusia și Belarus, aliați in razboiul din Ucraina, vor concura sub un steag neutru și nu sub culorile lor naționale, a declarat ministrul ucrainean al sportului pentru Reuters, conform…

- Ucraina vrea sa adere la NATO la summitul Aliantei Nord-Atlantice de la Washington, prevazut in luna iulie 2024, care va marca 75 de ani de la infiintare blocului militar occidental, anunta ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov, relateaza CNN. ”Cine stie, poate ca va fi o zi foarte importanta…