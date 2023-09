Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major ucrainean a raportat joi, 7 septembrie, noi progrese ale trupelor Kievului in inaintarea lor spre Marea Azov pe linia frontului din provincia sud-estica Zaporojie, precum si noi ”succese partiale” la sud de orasul ocupat Bahmut din provincia Donetk, in estul tarii, informeaza Agerpres.…

- Ruși au raportat ca Forțele Armate ale Ucrainei au lansat o ofensiva in apropierea așezarilor Novodonețke și Novomaiorske din vestul regiunii Donețk, susținand ca forțele ucrainene incearca sa patrunda in Novodonețke.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost luni, 4 septembrie, pe linia frontului, in Donetk, in est, si in regiunea Zaporojie, in sud, iar in discursul video nocturn adresat compatriotilor, inregistrat in tren, a vorbit despre aceste vizite si a spus ca a vrut sa auda personal de ce au nevoie…

- Cucerirea localitatii Staromaiorske, anuntata joi, 27 iulie, de armata ucraineana, in sud-vestul regiunii Donetk, permite Ucrainei sa se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui sa treaca pentru a-si putea continua inaintarea spre portul ocupat Berdiansk, a declarat vineri expertul…

- La doua saptamani de la inceputul mult asteptatei contraofensive, armata ucraineana a obtinut castiguri teritoriale modeste impotriva trupelor ruse si a revendicat marti „succese partiale” in inaintarea in directia oraselor Melitopol si Berdiansk ocupate de rusi.

- Forțele armate ale Ucrainei continua sa recupereze din teritoriul ocupat de invadatorii ruși, dau asigurari autoritațile de la Kiev, care raporteaza succese in doua zone de lupte, și anume la Orihiv (regiunea Zaporojie, sud-est) și Bahmut (regiunea Donețk, est).

- Contraofensiva ucraineana este deja in plina desfașurare de aproape o saptamana. Trupele ucrainene sunt angajate in acest moment in lupte grele pe fronturile din Zaporojie și Donețk, cu trupele ruse, aflate aici in defensiva pe mai multe linii de fortificații dispuse in adancime. Fostul comandant al…

- Forțele ucrainene au transmis luni ca Rusia se afla in defensiva in regiunile Zaporojie și Herson, in timp ce armata ucraineana a reușit sa recucereasca mai multe localitați in regiunea Donețk. Tot in est, se duc lupte intense pentru recucerirea orașului Bahmut.