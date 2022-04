Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o intrevedere la Kiev cu prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson. Anunțul a fost facut, sambata, pe Facebook, de Andrei Sibiga, șeful adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei și confirmat apoi de biroul prim-ministrului britanic, citat de BBC.…

- Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, face apel pentru independenta energetica a UE, subliniind ca statele din blocul comunitar au platit 35 de miliarde de euro Rusiei pentru gaze de la inceputul razboiului din Ucraina.

- ”Al cincilea pachet de sanctiuni contine sase piloni. In primul rand, vom impune o interdictie a importurilor de carbune din Rusia, in valoare de 4 miliarde de euro pe an, reducand, astfel, o alta sursa importanta de venituri pentru Rusia”, a afirmat von der Leyen. ”In al doilea rand: interdictia totala…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a recunoscut, de asemenea, ca Occidentul a facut greșeli in construirea relațiilor cu Rusia. Occidentul a facut o greșeala promițand Ucrainei aderarea la NATO, a declarat Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a adresat o intrebare Comisiei Europene cu privire la situația Transistriei, totul in contextul in care Rusia a invadat Ucraina. In raspunsul primit, potrivit lui Tomac, Josep Borrel, Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, susține…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, a declarat, joi, la Iasi, ca migratia ucraineana este similara celei din Siria sau chiar mai mare, motiv pentru care a lansat un nou apel al comunitatii internationale la incetarea imediata a razboiului…

- Mai multe țari europene și-au inchis spațiul aerian pentru toate aeronavele deținute de ruși, ca masura punitiva la adresa Federației Ruse dupa invadarea Ucrainei. Primele efecte s-au vazut la un zbor Belgrad-Moscova.Zborul rusesc Aeroflot SU2091 a facut aproape 6 ore din capitala Serbiei, Belgrad,…

- Uniunea Europeana a solicitat principalilor furnizori de energie sa asigure livrari la prețuri avantajoase nu doar pentru Europa, ci și pentru Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest. Despre acest lucru a declarat Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrel,…