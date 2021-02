Stiri pe aceeasi tema

- Peugeot va aduce anul acesta in showroom-urile din Romania patru modele noi, printre care și vehiculele electrice: e-Boxer, e-Expert și e-Traveller, au declarat, pentru wall-street.ro, reprezentanții Trust Motors.

- Trust Motors, importatorul brandului francez DS in Romania, va aduce anul acesta in showroom-uri trei modele noi: ediția limitata a SUV-ului DS 7 CROSSBACK Louvre, sedanul DS 9 și modelul hatchback DS 4, au declarat pentru Wall-Street.ro reprezentanții...

- Citroen va aduce anul acesta in showroom-urile din Romania cinci modele noi, printre care și modele electrice: e-Spacetourer, e-Jumper și e-Berlingo, au declarat, pentru wall-street.ro, reprezentanții Trust Motors.

- BMW Group Romania va lansa, in 2021, pe plan local 11 modele noi BMW și MINI, dintre care doua vor fi 100% electrice (iX și iX3), iar patru vor fi mașini hibride (BMW Seria 4 Cabriolet, Seria 4 Gran Coupe, BMW X3, X4), au declarat, pentru...

- Volkswagen lanseaza in 2021 doua modele electrice - ID.4 și ID.5, precum și doua versiuni hybrid pentru Golf și Tiguan. Alte modele noi pe lista de lansari Volkswagen in Romania sunt Polo facelift și Tiguan Allspace, au declarat, pentru wall-street.ro,...

- Constructorii auto sunt nevoiți sa se adapteze rapid la noile reguli pentru emisii care vor intra in vioare de la 1 ianuarie 2021 in Uniunea Europeana. In contextul in care media de emisii a unui constructor trebuie sa scada la numai 95 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, Honda a anunțat ca va…

- La inceputul lunii martie, Fiat a publicat primele imagini și informații despre versiunea electrica a lui 500 cabrio, iar la vremea respectiva a oferit o versiune de lansare La Prima in sistem de pre-comanda. Comenzile pentru noul 500 electric cabrio au inceput oficial in 4 iulie, la implinirea a exact…

- Scenariile de dezvoltare analizate estimeaza tranzitia Romaniei catre electromobilitate in perioada 2030-2050. Aceasta va depinde de evolutia pietei la nivel national si european si sustinerea investitiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii publice de reincarcare. In perspectiva tranzitiei…