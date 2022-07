Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic, castigator, duminica, al turneului de tenis de la Wimbledon, risca sa nu poata juca la turneul de Mare Slem US Open intrucat refuza sa se vaccineze contra Covid-19 si asteapta "o veste buna din Statele Unite", informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Deși boala covid-19 pare ca a disparut din conștiința colectiva, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) face un anunț care da peste cap tot ce știam. Aproape nimeni nu mai pare ca iși dorește cu adevarat sa discute despre coronavirus, care a afectat in mod profund probabil fiecare dimensiune a vieții…

- Un copil de 14 ani din Vaslui a trecut printr-un adevarat cosmar. A fost muscat si umilit de mama lui, dupa ce, in urma cu trei ani, baiatul a fost batut ingrozitor de femeie si filmat de partenerul ei.

- Este vineri, iar zambetele trebuie sa fie in prim plan pe fața tuturor, asta fiindca oficial incepe weekend-ul și anume zile pline de relaxare. Daca inca nu ești atat de zambitor pe cat trebuie, ei bine noi iți sarim in ajutor cu cele mai amuzante glume din toate timpurile. Nu ai cum sa nu razi!

- Cocoș de la Calarași a șocat publicul din Romania azi, cand a marturisit in direct la Antena Stars ca și-a inșelat soția și are un copil cu amanta. Artistul a facut publica situația neștiuta din familia lui. Afla in ce relații se afla acum cu cele doua femei din viața lui!

- Shakira, celebra cantareața din Columbia, și Gerard Pique, starul de la Barcelona ar fi ajuns la finalul relației. Presa din Spania scrie ca cei doi deja nu mai locuiesc impreuna. Fotbalistul s-ar fi mutat singur, dupa ce ar fi fost prins ca a inșelat-o pe artista.

- Veste mare in showbiz și in fotbalul romanesc. Un cunoscut fotbalist urmeaza ca in curand sa devina tata și sa-și stranga in brațe primul copil. Imaginea publicata de jucator pe pagina sa de socializare.

- Cantareata americana Britney Spears a anuntat luni, pe Instagram, ca se retrage temporar de pe retelele de socializare, la o saptamana dupa ce a dezvaluit ca asteapta al treilea copil.