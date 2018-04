Stiri pe aceeasi tema

- Khloe Kardashian este in pericol sa nasca inainte de termen, dupa ce a suferit un șoc la aflarea veștii ca iubitul ei, Tristan Thompson, a inșelat-o. Sora lui Kim Kardashian are contracții timpurii și poate sa nasca in orice moment, potrivit TMZ. Este insarcinata in ultimul trimestru, iar vestea ca…

- Este insarcinata in ultimul trimestru, iar vestea ca iubitul ei a inșelat-o cu o alta femeie, in club, i-a dat emoții puternice lui Khloe Kardashian. Dupa ce a vazut videoclipul in care tatal copilului ei se saruta cu o bruneta intr-un club din New York, Khloe ar vrea sa fuga, dar nu se poate deplasa…

- In timp ce Khloe se pregatește sa nasca, iubitul ei este implicat in centrul unui scandal imens. Tristan Thompson, iubitul lui Khloe Kardashian, a fost surprins sarutandu-se cu o femeie in New York.

- Mai are de așteptat cateva satpamani pana cand va putea sa-l țina in brațe pe primul sau copil cu iubitul ei, jucatorul de baschet Tristan Thompson, iar Khloe Kardashian nu mai are rabdare. Iși incanta fanii de pe rețelele de socializare cu fotografii artistice in care iși etaleaza burta de gravida…

- Intre baby showerul surorii sale, Khloe Kardashian și ziua de nastere a lu Tristan Thompson, Jenner a luat o pauza pentru a-si face niste selfie-uri in dressingul proaspat renovat. Imaginile au mers direct pe Instagram, iar followersii ei au putut vedea aici peste 100 de genti, printre cele mai scumpe…

- Este gravida cu primul sau copil cu iubitul Tristan Thompson și in luna a 8-a de sarcina, Khloe Kardashian face dezvaluiri uluitoare cu privire la momentul venirii pe lume a copilului sau. Cand și unde iși va aduce pe lume bebelușul și mai ales ce are de gand sa faca imediat dupa ce va deveni mama,…

- Anda Calin este foarte fericita alaturi de Liviu Varciu caruia i-a daruit acum cinci luni o fetița superba. Totuși, ea nu-l poate uita pe primul barbat pe care l-a iubit, dar pe care l-a pierdut acum cațiva ani. Este vorba de tatal ei, care și-ar fi sarbatorit ziua de naștere in luna februarie. Din…