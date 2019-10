Sphera Franchise Group anunta reluarea utilizarii dozatoarelor de bauturi racoritoare in restaurantele KFC, in urma unei informari primite din partea autoritatilor, conform careia decizia luata in urma cu o saptamana de a suspenda folosirea acestora a fost ridicata. Anterior fusese solicitata autorizarea ca producator de bauturi racoritoare pentru a fi permisa in continuare utilizarea dozatoarelor, se mentioneaza intr-un raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. "Avand in vedere faptul ca dozatoarele pentru bauturi nu au fost utilizate in aceasta perioada, compania a realizat toate procedurile…