- Cantareața Beyonce a adunat marți cele mai multe nominalizari pentru urmatoarea ediție a premiilor Grammy din 2023, cu noua categorii, devansandu-i pe rapperul Kendrick Lamar, diva pop britanica Adele și Brandi Carlile, potrivit AFP.

- 10 absolvenți ai liceelor clujene și 17 absolvenți ai claselor a VIII-a, din județul Cluj, au fost premiați astazi cu 2.000, respectiv 5.000 de lei fiecare de catre conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

- Filmele „Close”, in regia cineastului belgian Lukas Dhont, „Holy Spider”, regizat de cineastul iranian care locuieste in Danemarca Ali Abbasi, si „Triangle Of Sadness”, in regia suedezului Ruben Ostlund, au primit marti cele mai multe nominalizari la premiile Academiei de Film Europene.

- Filmul "Tar", cu Cate Blanchett in rolul unei dirijoare de muzica clasica, a primit marti cele mai multe nominalizari - cinci - la editia din acest an a premiilor Gotham, dedicate cinematografiei independente, informeaza variety.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rapperul portorican Bad Bunny a primit joi cele mai multe nominalizari - opt - la premiile AMA (American Music Awards) din acest an, depasindu-i in clasamentul artistilor cu nominalizari multiple pe rapperul canadian Drake si pe doua superstaruri ale muzicii pop, cantaretele americane Beyonce si…