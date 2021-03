Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat ca „nimeni nu vrea sa vanda Ardealul, nimeni nu vrea sa rupa Transilvania”, astfel ca i-a rugat pe competitori sa gaseasca alte teme politice „interesante si importante”. Liderul UDMR s-a referit si la mesajul „Jo napot”, rostit anul trecut…

- Discutii pentru formarea noului guvern Foto: cdep.ro Șeful PNL Ludovic Orban, co-președintele USR PLUS, Dan Barna, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, au decis sa continue discuțiile pentru formarea noului guvern. Într-o declarație comuna ei au susținut ca toate soluțiile sunt pe masa…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, la Romania TV, ca anunțul președintelui Klaus Iohannis de a amana desemnarea unui premier este ”anunțul unui eșec”, iar despre președinții PNL și USR PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna, a spus ca sunt ”gemenii eșecului”.”Președintele ne anunța acum ca le mai da…

- Un guvern de uniune nationala nu este o solutie potrivita in acest moment, a declarat luni liderul UDMR, Kelemen Hunor, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci doua banane pe zi "Nu cred ca in acest…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca in discuția avuta cu președintele Klaus Iohannis i-a spus ca cel mai importante proiecte de la inceputul lui 2021 ar fi aprobarea bugetului. De asemenea, el a mai spus ca programul de guvernare a fost discutat intre partidele care asigura majoritatea in Parlament,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca pentru ca o coalitie sa fie functionala si sa aiba rezultate, trebuie ca cei care o formeaza sa aiba incredere unii in altii, iar programul de guvernare sa nu contina populisme si demagogie. Liderul UDMR considera ca trebuie sa…

- Liderul PNL Ludovic Orban a inceput sa joace tare in relatia cu Klaus Iohannis: a blocat desemnarea generalului Nicolae Ciuca ca premier, va obtine sefia Camerei Deputatilor si pregateste un congres rapid in partid, care sa-l reconfirme in fotoliul de presedinte. Miza lui Orban e sa redevina prim-ministru.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune intr-un mesaj pe Facebook ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintului Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.