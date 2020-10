Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) va avea 566 de candidati in toate judetele pentru alegerile parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, la finalul reuniunii Consiliului permanent al formatiunii. "Vom avea liste in toate judetele tarii. In total avem 566 de candidati in toate judetele Romaniei, in 34 de judete avem liste complete, inclusiv locurile care eventual pot fi luate daca cineva iese de pe lista. Si avem in colegiul diaspora inca 5 candidati - acelea deja au fost depuse la BEC acum 10 zile", a declarat liderul UDMR intr-o conferinta de presa. Kelemen…