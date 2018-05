Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi dimineața, la conferința „Utilizarea limbilor in administratiile locale si regionale”, organizata la Baile Balvanyos, cu ocazia intrunirii Comisiei de Guvernanța a Congresului Autoritaților Locale și Regionale a Consiliului Europei, ca minoritațile naționale…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la Targu Mures, ca, in urma unui sondaj de opinie realizat pe un esantion mare de populatie, a reiesit faptul ca romanii din Transilvania sunt mult mai deschisi fata de maghiari, fata de minoritati si fata de drepturile lingvistice ale acestora,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ca Uniunea se opune unificarii Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) cu Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures, considerand acest demers ca "o incercare de a diminua rolul si calitatea actului educational maghiar din Romania". "Intentia de a…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a sustinut ca decizia CCR de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic la Targu Mures reprezinta „un mesaj extrem, extrem de dur in 2018 din partea CCR” si transmite comunitatii maghiare ca nu are dreptul la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat sambata, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca in prezent Romania este caracterizata prin lipsa de viziune si a obiectivelor clar definite si ca nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor nationale. “Romania de astazi…