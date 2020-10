Kelemen Hunor știe de ce are nevoie România: Suntem într-o instabilitate politică permanentă Presedintele UDMR a declarat, marti, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen Hunor a facut o scurta analiza in perspectiva alegerilor parlamentare, afirmand ca este optimist privind rezultatele ce vor fi obtinute de UDMR, care ar trebui sa fie cel putin egale cu cele din 2016, conform Agerpres. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

