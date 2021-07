Centrulnatura.ro: Mituri si legende alimentare. Precum sarea in bucate“

"Precum sarea in bucateldquo; este celebra poveste a copilariei, in care este subliniata importanta si valoarea sarii in alimentatie.Am aflat prin proprie experienta ca sarea este o toxina si un drog in acelasi timp. De acelasi calibru ca si zaharul ndash;… [citeste mai departe]