Kelemen Hunor, prima reacţie în cazul Ditrău: "Nu poţi merge pe direcţia vinei colective. Nu permitem nicio formă de extremism" "Noi am avut inca de miercurea trecuta o reacție corecta in ceea ce privește situația din Ditrau, și parlamentarii noștri din zona și organizația naționala, prin care am respins orice forma de propagare a urii și am spus ca trebuie sa ne calmam, sa pastram normalitatea și sa nu permitem nicio forma de extermism. Ma surprinde ca o parte a presei și anumiți politicieni amplifica aceasta poveste, fiindca in momentul in care sunt 150 de oameni nu poți pune eticheta pe o intreaga comunitate și nu poți merge pe direcția vinei colective la Ditrau, din cauza unui preot exaltat și a unor persoane care…

Sursa articol si foto: rtv.net

