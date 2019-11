Kelemen Hunor: Nici Iohannis, nici Dăncilă nu au cerut sprijinul UDMR pentru turul doi "Au trecut trei zile de la alegerile prezidentiale din primul tur. In aceste trei zile, nimeni dintre cei care intra in turul doi nu au cerut sprijinul nostru, nu au cerut sprijinul comunitatii maghiare pentru turul doi. In aceste conditii, daca nu au cerut sprijinul nostru nu putem sustine acesti candidati, nu putem face campanie pentru niciunul dintre ei. Noi avem incredere in intelepcunea alegatorilor nostri, suntem convinsi ca vor lua decizia cea mai buna si ii rugam sa mearga la vot pentru ca participarea la vot este foarte, foarte importanta la orice scrutin, la orice alegeri, indiferent… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

