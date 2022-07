Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a participat vineri, la Baile Tusnad, la o dezbatere cu tema „Perspectivele Uniunii Europene”, alaturi de ministrul Justitiei din Ungaria, Varga Judit, in care au fost criticate concluziile Conferintei despre Viitorul Europei sau modul in care s-a derulat acest proces.…

- Republica Moldova nu trebuie sa fie si nu va fi singura in efortul pe care il face in a realiza reformele de care are nevoie, a afirmat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.…

- Mii de persoane au participat la consultarea naționala privind viitorul Europei și schimbarea tratatelor europene, organizata de Partidul Social Democrat și PES activists Romania in peste o suta de locații din țara Partidul Social Democrat și PES activists Romania au organizat, in acest final de saptamana,…

- Katalin Novak, 44 de ani, noul președinte al Ungariei, a condamat razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, in timpul ceremoniei de investire de sambata, 14 mai, de la Budapesta, noteaza portalul maghiar Telex . In același timp, Novak a subliniat ca in problema embargoului petrolului rusesc, „nu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat „dispus sa discute" cu omologul sau rus Vladimir Putin, „dar fara ultimatumuri", si respinge orice acord care sa-i „salveze fata" acestuia sau sa ofere „o iesire pentru Rusia" din situatia in care aceasta a intrat prin agresiunea impotriva Ucrainei.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, transmite AFP. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta…