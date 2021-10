Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR a precizat ca miercuri nu s-a ajuns la nicio concluzie și ca este necesar ca fiecare sa mai renunța la orgolii.”Astazi nu am ajuns la o concluzie și sigur trebuie sa vedem fiecare dintre parți ce va discuta cand ajunge inapoi in forurile decizionale. Ceea ce am constatat eu, dincolo de…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa intalnirea de la sediul PNL cu Dacian Cioloș și Florin Cițu, ca a constatat o lipsa de incredere: “E nevoie de mult dialog, rabdare și multa deschidere din partea fiecaruia. Sper ca fiecare mai lasa din orgoliile prezentate, a fost doar prima intalnire”.…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Președintele PNL insista pe ideea ca USR ar trebui sa faca o majoritate cu AUR și PSD, insa discuțiiel vor continua, in condițiile in care Dacian Cioloș dorește refacerea…

- Liberalii au decis marți seara, în sedinta Biroului Politic National (BPN) ca nu îl susțin pe Dacian Cioloș pentru formarea Guvernului iar Florin Cîțu îi va transmite acestuia ca nu mai exista o coaliție, susțin surse liberla epentru HotNews.ro. Decizia BPN vine dupa deoua zile…

- Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru postul de premier, spune ca a discutat telefonic cu liderii PNL și UDMR, iar o prima runda de negocieri cu aceștia pentru refacerea coaliției de guvernare va avea loc miercuri dupa-amiaza. “De foarte multe ori au clamat responsabilitatea,…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a avansat trei nume de posibile propuneri de premieri in cazul in care PNL refuza sa avanseze o alta propunere in afara de Florin Cițu, care a fost demis marți prin moțiunea de cenzura. El și-a asumat sa preia conducerea guvernului, dar a spus ca variante sunt și Catalin…

- sursa foto: gov.ro Dupa 22 Decembrie 1989 in Romania au functionat 37 de guverne, cu 17 prim-ministri. In 32 de ani, la Bucuresti, Dreapta a guvernat 17 ani iar Stanga 13 ani. Doua guverne – conduse de Theodor Stolojan (1991-1992) si Dacian Ciolos (2015- 2017) – au fost desemnate drept tehnocrate. Florin…